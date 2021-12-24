В Петербурге за сутки COVID заболели еще 2 117 человек

В Петербурге за сутки COVID заболели еще 2 117 человек
За последние сутки от коронавируса в Петербурге скончались 55 человек. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 117 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 126 человек. Третье место у Подмосковья — 1 270 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 347 человек. За сутки в 47-м регионе скончались 2 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕГЭ в России не станет легче из-за пандемии коронавируса.

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