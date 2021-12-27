В мире от коронавируса умерло заразилось 5 млн 408 тыс. человек

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 280 млн 584 тыс. 190 человек.

По данным SCMP на 27 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 408 тыс. 76 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 52 млн 280 тыс. 854 человека, на втором месте Индия — 34 млн 793 тыс. 333, затем идет Бразилия 22 млн 243 тыс. 266 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 415 тыс. 230 человек, умерло при этом 305 тыс. 155 пациентов.

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