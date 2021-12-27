Матвиенко: пик роста цен на продовольственные товары пришелся на 2021 год

На пресс-конференции по итогам уже ушедшей осени 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что пик роста цен на продовольственные товары пришелся на 2021 год.

По мнению Матвиенко, необходимо продолжать сдерживать рост цен.

«Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом», — отметила председатель.

По мнению Матвиенко, Россия живет в рыночной экономике, а командование ростом цен может привести к устранению товаров с рынка. В случае, если цены будут установлены решением властей, то надолго это не даст эффекта, а вот последствия для экономики будут «еще более чувствительными».

Матвиенко считает, что в случае, если бы правительство и Центробанк не принимали меры, «ситуация могла бы быть гораздо хуже». При этом она подчеркивает, что нужно продолжать еще больше работать по направлению сдерживания цен. Социальные продукты питания должны в частности контролироваться правительством.

Председатель также заявила, что повышение ЦБ ключевой ставки «не нравится бизнесу».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Валентины Матвиенко, в эпидемиологической ситуации россиянам необходимо вакцинироваться на сто процентов.