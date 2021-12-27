Жителей РФ готовят к новой денежной реформе, которая стартует сразу после Нового года

Жителей РФ готовят к новой денежной реформе, которая стартует сразу после Нового года
В начале цифровой рубль опробуют переводах между физлицами. Фото: Pixbay

Крупнейшая реформа, которой не было со времен 1990-х годов начнет внедрение цифрового рубля.

С наступлением Нового года, россиян готовят к внедрению цифрового рубля в общую структуру денежных средств в стране, сообщает Primpress. Это крупнейшая денежная реформа со времен 1990-х годов, считают эксперты.

Инициатором внедрения цифрового рубля является Центробанк и затронет денежные средства граждан. Процесс стартует сразу после новогодних каникул, первый этап пилотного проекта коснется 12 банков, проинформировала заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова.

В начале цифровой рубль опробуют переводах между физлицами. Постепенно тестирование распространится на переводы между юридическими лицами, гражданами и государством. Со временем присоединится Федеральное казначейство, говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется обмен нового рубля на мировые валюты, тестирование онлайн-режима, планируется, что использование цифрового рубля станет таким же легким, как использование банковских карт и других видов денежных средств.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, ЦБ опроверг информацию о контроле средств физлиц.

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