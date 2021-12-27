Центробанк решил избавиться от Сбербанка: чем это обернется для россиян

Еще в прошлом году ходили разговоры о решении правительства выкупить у ЦБ контролирующий пакет акций Сбербанка. Премьер Михаил Мишустин и глава кредитной организации Герман Греф уже обсудили сделку и приняли решение — Сбербанк навсегда прекращает свое существование.

Правительство решило взять деньги из Фонда национального благосостояния. Однако эксперты сообщают, что там нет суммы, необходимой для совершения такой крупной сделки. Но продажа пакета акций все равно состоялась, причиной такого решения были разногласия между ЦБ и Сбербанком.

Представители правительства сообщают о том, что решение продиктовано иными причинами: теперь многомиллиардная прибыль будет поступать в бюджет страны, продавец в лице Центробанка сможет получить огромную прибыль.

Сделка проведена в несколько этапов: Центробанк продал 52% голосующих акций по рыночной цене. Эксперты посчитали, что речь идет о сумме в размере 2,5 трлн рублей. ФНБ будет переводить данную сумму постепенно, поскольку изначально не обладает такими средствами.

Условия договора предусматривают обязанность ЦБ вернуть в Фонд 75% вырученных средств. При этом 700 млрд останется у регулятора. Эта сумма позволит покрыть убытки, вызванные санацией крупных банков и восстановить удобные отношения со Сбербанком.

После заключения сделки правительство сможет получать дивиденды, в данном случае речь идет об огромных суммах. Например, в прошедшие годы Сбербанк выплатил акционерам 400-500 млрд рублей.

Эксперты уверяют, что на клиентов кредитной организации смена собственника никак не повлияет. Многие всегда считали этот банк государственным, теперь так и есть. Неясной только остается судьба бывшего владельца Германа Грефа, который ранее уверял, что положительно относится к смене руководства. При этом он заявил о готовности оставить свой пост, если политика банка существенно изменится. Однако по официальной версии именно недовольство ЦБ РФ деятельностью Сбербанка привело к смене владельца, поэтому вряд ли стоит ожидать, что новый собственник оставит без изменений всю прежнюю деятельность.

Многие граждане до сих пор не заметили, что организации под названием «Сбербанк» больше не существует. Отныне кредитная организация существует под названием «Сбер».