У россиян могут сгореть 3 тыс. рублей на карте до 1 января

Напомним, это средства, которые по распоряжению президента России молодежь может получить на посещение культурных мероприятий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Напомним, это средства, которые по распоряжению президента России молодежь может получить на посещение культурных мероприятий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

1 января 2022 года у части россиян сгорят неактивированные 3 тыс. рублей, если они не успеют их израсходовать.

Часть граждан России предупредили о сгорании 3 тысяч рублей на банковских картах, если они не израсходуют средства до конца этого года, сообщает АБН.

Это касается молодых граждан РФ в возрасте от 14 до 22 лет, которым следует поторопиться с получением выплаты до конца 2021 года. Напомним, это средства, которые по распоряжению президента России молодежь может получить на посещение культурных мероприятий.

Эта категория россиян независимо от доходов и материального положения имеет право на эти средства, которые можно использовать для покупки билетов в музеи, театры, концертные залы и иные культурные учреждения. Молодые люди должны истратить деньги до конца 2021 года, а уже 1 января на их карты поступит сумма в размере 5 тыс. рублей на те же цели.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, Сбербанк ввел ношества, по которому можно отправить денежные средства на карту получателю через точки компании «Связной». Разовая сумма по данной операции составляет 100 тыс. рублей.