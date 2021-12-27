Пожар в подвале здания на Петроградке тушили 30 человек

В Петроградском районе Петербурга сегодня вечером произошел пожар. Загорелась обстановка в подвале здания.

По информации городской пресс-службы МЧС, оперативные службы получили сообщение о пожаре в 21:47. Все произошло в подвале дома №47 по улице Профессора Попова.

На борьбу с огнем направили 30 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин. На месте происшествия спасатели установили, что горит обстановка на площади 5 квадратных метров.

В 22:10 возгорание локализовали. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.