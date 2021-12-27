В Берлине умерла старейшая белая медведица Европы

В Берлине умерла старейшая белая медведица Европы
Старейшей белой медведице Европы было 37 лет. Фото: скриншот Twitter

В Берлинском зоопарке умерла самая старая белая медведица Европы. Ей было 37 лет.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, медведица по имени Катюша умерла 24 декабря после продолжительного сердечного заболеваниями. Благодаря профессиональной работе ветеринаров медведице удалось дожить до внушительного для своего вида возраста.

Директор зоопарка Андреас Книрим рассказал, что в ноябре Катюша отпраздновала свой последний день рождения, ей подарили целый рыбный торт.

В естественной среде белые медведи живут около 25-30 лет. Катюша родилась в 1984 году в зоопарке города Карлсруэ. С 1985 года она жила в Берлинском зоопарке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка впервые увидела снег.

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