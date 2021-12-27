Пять главных ошибок, которые вредят автомобилю зимой

Многие автомобилисты прислушиваются к «полезным» советам по эксплуатации машины в зимнее время, из-за чего состояние автомобиля оказывается под угрозой. Зачастую эти советы только усугубляют ситуацию.

Самым главным и опасным для автомобиля заблуждением является ранний старт поездки на недостаточно прогретом двигателе. Огромное количество онлайн-«экспертов» раздают совет прогревать машину всего несколько минут. Важно понимать, что такой способ старта будет губителен для авто: двигатель окажется в состоянии масляного голодания, ускорится износ трущихся элементов. Правильно будет начинать движение, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий сектор. Об этом пишут «Народные новости».

Многие допускают ошибку, следуя советам по быстрой разморозке замков и стекол с помощью горячей воды. Двери, конечно, откроются, вот только вода через некоторое время остынет и замерзнет обратно.

Кроме того, в зимнее время не следует ставить машину на ручник при завершении поездки. Летом эта рекомендация более чем безобидна, но зимой такой способ может обернуться новыми проблемами. Все дело в том, что тормозные колодки, разгоревшиеся после поездки, за ночь могут примерзнуть к тормозным дискам.

Другие «специалисты» рекомендуют реже проводить мойку авто во время зимы. Частично они правы: машину не стоит мыть в сильные морозы на открытых мойках самообслуживания, чтобы резкие перепады температур не повредили стекло, пластик и лакокрасочное покрытие. Но грязь и реагенты, которые скапливаются на машине, все-равно нужно регулярно счищать. Для этого подойдут закрытые отапливаемые помещения.

Многие автомобилисты знают еще один «лайфхак» по эксплуатации шин — якобы нужно немного приспустить шины, снизив в них давление, для того, чтобы облегчить выезд из снега и повысить плавность хода. Тут стоит вспомнить теорию: при температуре ниже 0 градусов давление снижается в диапазоне от 0,1 до 0,5 бар. При снижении на 0,5 бар изнашивание протектора идет быстрее, увеличивается расход топлива и ухудшается управляемость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилистам могут разрешить поворачивать направо одновременно с пешеходами.