Автомобилистам могут разрешить поворачивать направо одновременно с пешеходами

Ассоциация транспортных инженеров предложила способ, который уменьшит пробки в крупных городах. Предлагается изменить ГОСТ и разрешить автомобилям поворачивать направо одновременно с пешеходами в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестках.

Подчеркивается, что введение такого правила возможно при низкой интенсивности движения, а также перед поворотом должны быть установлены светофоры со стрелкой бело-лунного цвета. В таком случае машина может повернуть направо одновременно с пешеходом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ЦОДД.

«Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора», — отмечает столичный ЦОДД.

Предложение было направлено в подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ. Подчеркивается, что инициатива была поддержана властями Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

При этом в МВД выступили против такого нововведения, также в пресс-службе РОСДОРНИИ также указали на то, что введение нового правила сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами, что сделает движение пешеходов практически сплошным и не позволит машинам проезжать через перекресток.

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