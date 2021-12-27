Хуснуллин: уровень алкоголя в крови за рулем необходимо снизить

В России планируют уменьшить допустимое количество алкоголя, которое может быть замечено у водителя за рулем.

Заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин отметил, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулём. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам заместителя, на сегодняшний день зависимость ДТП и уровнем алкоголя в крови водителя прослеживается очень сильно. Однако, статистические данные по тому, сколько и чего выпил водитель заметно различаются на количестве аварий, отмечает Хуснуллин.

Именно в связи с этим соотношением заместитель предлагает ввести регулировку максимально допустимого содержания алкоголя в крови водителя. Параллельно, есть вероятность введения снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 километров в час до 10.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до лета 2022 года президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.