Традиция дарить подарки на Новый год улучшает работу сердца

Традиция дарить подарки на Новый год улучшает работу сердца
Теплое проявление щедрости сделало людей более общительными и менее агрессивными. Фото: Pixabay

Американские ученые обнаружили неожиданную пользу для здоровья от новогодней традиции дарить подарки.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В эксперименте исследований участвовала почти сотня студентов. Первой группе выдали подарочные сертификаты и попросили вручить их кому-нибудь. А вторая часть участников могла оставить их себе.

У студентов во время исследования измеряли частоту сердечных сокращений и давление. Результат показал, что у вручателей подарков все показатели снизились сильнее, чем у остальных. Теплое проявление щедрости сделало людей более общительными и менее агрессивными. Также выяснилось, что такое поведение благоприятно влияет и на уровень депрессии и стресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали свои любимые новогодние песни.

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