Традиция дарить подарки на Новый год улучшает работу сердца

Американские ученые обнаружили неожиданную пользу для здоровья от новогодней традиции дарить подарки.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В эксперименте исследований участвовала почти сотня студентов. Первой группе выдали подарочные сертификаты и попросили вручить их кому-нибудь. А вторая часть участников могла оставить их себе.

У студентов во время исследования измеряли частоту сердечных сокращений и давление. Результат показал, что у вручателей подарков все показатели снизились сильнее, чем у остальных. Теплое проявление щедрости сделало людей более общительными и менее агрессивными. Также выяснилось, что такое поведение благоприятно влияет и на уровень депрессии и стресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали свои любимые новогодние песни.