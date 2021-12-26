Россияне назвали свои любимые новогодние песни

Россияне назвали свои любимые новогодние песни
Названы любимые новогодние песни россиян. Фото: pixabay.com

Стали известны любимые новогодние песни россиян. На первом месте оказалась «В лесу родилась елочка», за которую отдали голоса 16% опрошенных.

Результаты опроса приводит сервис SuperJob.

Второе место занимает песня «Новогодняя» (11%) группы «Дискотека Авария», на третьей строчке оказалась «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песня «Три белых коня» из фильма «Чародеи». За них проголосовали по 4% респондентов.

Из иностранных композиций по 2% голосов получили Happy New Year в исполнении группы ABBA, Last Christmas от Wham!, а также Jingle Bells.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург на Новый год предстанет перед жителями и гостями Северной столицы в «имперском стиле». На оформление город потратил 480 млн рублей.

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