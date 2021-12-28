Гололед и до -7 градусов ожидаются в Петербурге 29 декабря

Гололед и до -7 градусов ожидаются в Петербурге 29 декабря
Петербуржцы застревают в неубранных сугробах. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В среду, 29 декабря, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.

В середине рабочей недели в городе подует умеренный ветер южных направлений. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём понижаться.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток -5…-7 градусов.

На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Пока невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
Петербург завалит снегом на Новый год, главное - чтобы подчиненные Беглова не разъехались на выходные
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гололед и до -7 градусов ожидаются в Петербурге 29 декабря
Обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или ...
Чиновникам могут запретить новогодние поездки за рубеж
Назван главный секрет защиты сбережений от мошенников
Вирусологи рассказали, что избежать заражения «омикроном» поможет ...
В среду в Ленобласти обойдется без существенных осадков и морозов
В Петербурге пойдет небольшой снег и похолодает до -8 во вторник
Экономист Хазин предупредил всех россиян со сбережениями