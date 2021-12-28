Гололед и до -7 градусов ожидаются в Петербурге 29 декабря

В среду, 29 декабря, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.
В середине рабочей недели в городе подует умеренный ветер южных направлений. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём понижаться.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток -5…-7 градусов.
На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая погода ожидает жителей европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Пока невозможно предсказать, когда именно наступят оттепели или сильные морозы.