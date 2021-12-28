В Петербурге напротив храма заметили ангела, снимающего селфи

В Петербурге на Невском проспекте установили новую фигурку ангела, делающего селфи. Оказалось, что это не на долго.

Маленького ангела установили на знаке остановки общественного транспорта. Фигурка выглядит так, как будто пытается сфотографироваться напротив католической базилики Святой Екатерины.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, установка любых объектов должна быть согласована с властями, поскольку таковы требования законодательства.

Представители дорожных служб намерены убрать ангелочка уже этой ночью. На данный момент неизвестно, найдет ли себе ангел другое пристанище на улицах города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не дали коммунальщикам демонтировать метлахскую плитку на Большой Пушкарской. Работники, когда столкнулись с серьезным сопротивлением местных жителей, стали уверять петербуржцев, что плитка советская. Однако это не так, судя по информации специалиста, изготовитель плитки немецкая компания Villeroy&Boch. Материал рассчитан на несколько веков эксплуатации.