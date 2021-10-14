Петербуржцы не дали коммунальщикам демонтировать метлахскую плитку на Большой Пушкарской

В Петербурге сотрудница Фонда сохранения исторического наследия поделилась в социальной сети радостной вестью. Жители дома на Большой Пушкарской, 5 смогли отстоять метлахскую плитку. И хотя эта история еще не окончена, силами неравнодушных демонтаж удалось остановить.

В социальной сети Instagram в посте рассказали о том, что в Петроградском районе с большим трудом удалось остановить демонтаж метлахской плитки, от которой еще в августе 2021 года коммунальщики собирались избавиться.

Работники, когда столкнулись с серьезным сопротивлением местных жителей, стали уверять петербуржцев, что плитка советская. Однако это не так, судя по информации специалиста, изготовитель плитки немецкая компания Villeroy&Boch. Материал рассчитан на несколько веков эксплуатации.

На нижней части плитки можно заметить слово «Мерциг». Это название города, где находилась одна из фабрик вышеупомянутой компании.

В настоящий момент жители продолжают заниматься юридическими вопросами. Перед горожанами стоит задача восполнения утрат. То есть конец истории еще не наступил.

В комментариях горожане восхитились плиткой, заметив, что она в действительности хорошо сохранилась.

Метлахской в России называют керамическую плитку, которая устойчива к влаге. Сверху на нее не наносили глазурь, однако обжигали при очень высоких температурах, порядка 1200-1250°C. Узоры на такой плитке оставались как новенькие в течение десятилетий, потому что были нанесены не сверху, они — часть плитки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга благоустроили сквер у Мариинского театра. Руки, наконец, дошли до территории, которая вот уже много лет была запущена. Несмотря на то, что на участке в действительности навели порядок, некоторые местные жители поспешили обругать проделанную работу. Контейнерная площадка, фонтан и освещение — это, по их мнению, лишь некоторые «минусы» благоустройства.