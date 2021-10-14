Петербуржцы не дали коммунальщикам демонтировать метлахскую плитку на Большой Пушкарской

Петербуржцы не дали коммунальщикам демонтировать метлахскую плитку на Большой Пушкарской
В Петербурге горожане не дали демонтировать плитку. Фото: скриншот Instagram

В Петербурге сотрудница Фонда сохранения исторического наследия поделилась в социальной сети радостной вестью. Жители дома на Большой Пушкарской, 5 смогли отстоять метлахскую плитку. И хотя эта история еще не окончена, силами неравнодушных демонтаж удалось остановить.

В социальной сети Instagram в посте рассказали о том, что в Петроградском районе с большим трудом удалось остановить демонтаж метлахской плитки, от которой еще в августе 2021 года коммунальщики собирались избавиться.

Работники, когда столкнулись с серьезным сопротивлением местных жителей, стали уверять петербуржцев, что плитка советская. Однако это не так, судя по информации специалиста, изготовитель плитки немецкая компания Villeroy&Boch. Материал рассчитан на несколько веков эксплуатации.

На нижней части плитки можно заметить слово «Мерциг». Это название города, где находилась одна из фабрик вышеупомянутой компании.

На плитке указан город, где производился материал. Фото: скриншот Instagram

В настоящий момент жители продолжают заниматься юридическими вопросами. Перед горожанами стоит задача восполнения утрат. То есть конец истории еще не наступил.

В комментариях горожане восхитились плиткой, заметив, что она в действительности хорошо сохранилась.

Метлахской в России называют керамическую плитку, которая устойчива к влаге. Сверху на нее не наносили глазурь, однако обжигали при очень высоких температурах, порядка 1200-1250°C. Узоры на такой плитке оставались как новенькие в течение десятилетий, потому что были нанесены не сверху, они — часть плитки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга благоустроили сквер у Мариинского театра. Руки, наконец, дошли до территории, которая вот уже много лет была запущена. Несмотря на то, что на участке в действительности навели порядок, некоторые местные жители поспешили обругать проделанную работу. Контейнерная площадка, фонтан и освещение — это, по их мнению, лишь некоторые «минусы» благоустройства.

Большая Пушкарская метлахонская плитка новости СПб


 

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