«Вялые» урны и отсутствие освещения: как петербуржцы реагируют на благоустройство сквера Мариуса Петипа

В Адмиралтейском районе Петербурга благоустроили сквер у Мариинского театра. Руки, наконец, дошли до территории, которая вот уже много лет была запущена. Несмотря на то, что на участке в действительности навели порядок, местные жители поспешили обругать проделанную работу.

Власти Северной столицы 9 октября открыли благоустроенный сквер Мариуса Петипа на улице Декабристов. Об этом отчиталась администрация Адмиралтейского района.

Сквер был назван в 2017 году в честь французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа, работавшего в начале XIX века. Поэтому в концепции проекта решили использовать элементы постановок известных балетных картин Петипа, в том числе «Спящей красавицы», «Жизели»» и «Лебединого озера».

Чиновники заявляют, что при проектировании сквера во внимание брали пожелания и предложения местных жителей района. Власти постарались не лишать горожан уже существующего зеленого ландшафта. На вырубку деревьев и асфальтирование дорожек у петербуржцев всегда была негативная реакция. Поэтому на территории появились скамейки, клумбы и новая детская площадка.

Сквер довольно давно обходил стороной ремонт. В связи с этим на территорию, со стороны горожан в социальных сетях, обрушивалась волна критики. Высказывалось недовольство за «удручающее состояние», за отсутствие освещения и неработающий фонтан.

Когда территорию привели в должное состояние, некоторые жители поспешили в Сети заявить, что остались довольны далеко не всем. В комментариях все в той же группе «ВКонтакте» «Адмиралтейский район Санкт-Петербурга» упоминали про освещение.

«А освещение где? Вечерком, после 18.30 загляните на площадку!!! Детям очень комфортно играть в темноте», — возмутилась местная жительница.

В другой группе «ВК» также поднимался вопрос об отсутствии фонарей для освещения и снос фонтана. Однако там порадовались за большое количество деревьев, дорожек, где можно пройтись с коляской, детскую зону с каучуком, малые архитектурные формы, горку, большие качели и песочницу на площадке.

В группе «Соседи Коломна, Санкт-Петербург» женщина поспешила составить целый список, в котором обругала недавнее благоустройство сквера Мариуса Петипа. По ее словам, крепкое ограждение было заменено на хлипкое, непрочное, некрасивое. Песочницу же поставили с крышкой, для того, чтобы ее передвинуть, необходимо обладать недюжинной силой. Далее — «высокохудожественные» мусорки, крепление которых вызывает сомнение. А больше всего горожан возмущались контейнерной площадкой. Ее обещали передвинуть. Однако она осталась на месте и все так же «приветствует» гостей сквера.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о пяти территориях, которые вскоре благоустроят. Однако петербуржцы с ужасом ждут этого ремонта.