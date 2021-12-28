«СберБанк Онлайн» запустил инвестиционные рекомендации

«СберБанк Онлайн» запустил инвестиционные рекомендации
Воспользоваться новой услугой можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Фото: sberbank.ru

Сбер запустил новый сервис для помощи тем, кто хочет инвестировать на фондовом рынке, — «Инвестиционное консультирование. Подбор портфеля».

Нововведение поможет всем клиентам сформировать подборку финансовых и инвестиционных продуктов, которая будет соответствовать его индивидуальным целям и возможностям, всего за несколько кликов. При этом сервис не требует специфических знаний или опыта в инвестициях, благодаря чему собрать портфель инвестиционных инструментов может любой пользователь, передает PRIMPRESS.

Как рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, сервис поможет инвесторам достичь финансовых целей и минимизирует неверные решения при подборе и корректировке портфеля

Воспользоваться услугой можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»: сервис «Подбор портфеля» находится по значку «+» в разделе «Инвестиции». В банковских мобильных приложениях такой сервис появился впервые.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне могут пополнять карты Сбербанка через «Связной» до 100 тыс. рублей.

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