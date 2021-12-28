Экономист Хазин предупредил всех россиян со сбережениями

Образовавшийся глобальный экономический кризис уже невозможно закончить. Такое заявление сделал российский экономист Михаил Хазин.

По его словам, для того, чтобы минимизировать последствия текущей ситуации в экономике, необходимо прибегнуть к глубокому и адекватному анализу и прогнозу, который сейчас отсутствует.

Как сообщает ИА DEITA.RU, эксперт подчеркнул, вся старая парадигма, которая работала в глобальной экономике многие годы, устарела, чем объясняется стремительный рост глобальной инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономика России, столкнувшись с вызовами коронавируса, все-таки оказалась более мобилизованной, чем многие другие развитые экономики мира. Россия восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.