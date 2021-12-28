Экономист Хазин предупредил всех россиян со сбережениями

Экономист Хазин предупредил всех россиян со сбережениями
Как считает Хазин, быстрое обесценивание сбережений граждан вызвано желанием властей решить все проблемы по-старому. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Образовавшийся глобальный экономический кризис уже невозможно закончить. Такое заявление сделал российский экономист Михаил Хазин.

По его словам, для того, чтобы минимизировать последствия текущей ситуации в экономике, необходимо прибегнуть к глубокому и адекватному анализу и прогнозу, который сейчас отсутствует.

Как сообщает ИА DEITA.RU, эксперт подчеркнул, вся старая парадигма, которая работала в глобальной экономике многие годы, устарела, чем объясняется стремительный рост глобальной инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономика России, столкнувшись с вызовами коронавируса, все-таки оказалась более мобилизованной, чем многие другие развитые экономики мира. Россия восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

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