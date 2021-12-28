Петербуржец погасил крупный долг по алиментам, чтобы не остаться без авто

Петербуржец погасил крупный долг по алиментам, чтобы не остаться без авто
В дело вмешались судебные приставы Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Петербуржец оплатил алиментный долг в 200 тысяч несовершеннолетнему ребенку. Исполнение долговых обязательств ускорил арест иномарки.

Мужчина 47-лет был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, но требование суда он игнорировал.

Как сообщили ГУФССП России по Петербургу, в итоге было возбуждено исполнительное производство и произведен расчет задолженности, которая составила более 200 тыс. рублей. Должнику ограничили выезд заграницу и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Самой действенной мерой оказалась эвакуация авто должника на штрафстоянку. Средства сразу нашлись, мужчина полностью погасил долг, включая 15 тыс. рублей исполнительского сбора, начисленного за неисполнение требований в срок.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец перед угрозой запрета выезда за границу выплатил 800 тыс. рублей по алиментам.

алименты новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец погасил крупный долг по алиментам, чтобы не остаться без авто
В Ломоносовском районе из-за выехавшего на встречку Фольксвагена скончалась ...
Дрозденко исполнил новогоднюю мечту пятилетней жительницы Сланцев
В Форносово нашли мужчину с переломанными костями
Мигрант «влип», попытавшись дать взятку сотруднику ДПС
В Петербурге поймали чистоплюя, сбежавшего из «Магнита» с пылесосом
Автомобилист погиб, врезавшись в опору ЛЭП под Тосно
Слишком скользко: двухлетний малыш в ДТП на ЗСД ушиб губу и получил сотрясение