Петербуржец погасил крупный долг по алиментам, чтобы не остаться без авто

Петербуржец оплатил алиментный долг в 200 тысяч несовершеннолетнему ребенку. Исполнение долговых обязательств ускорил арест иномарки.
Мужчина 47-лет был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, но требование суда он игнорировал.
Как сообщили ГУФССП России по Петербургу, в итоге было возбуждено исполнительное производство и произведен расчет задолженности, которая составила более 200 тыс. рублей. Должнику ограничили выезд заграницу и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.
Самой действенной мерой оказалась эвакуация авто должника на штрафстоянку. Средства сразу нашлись, мужчина полностью погасил долг, включая 15 тыс. рублей исполнительского сбора, начисленного за неисполнение требований в срок.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец перед угрозой запрета выезда за границу выплатил 800 тыс. рублей по алиментам.