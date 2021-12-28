Петербуржец погасил крупный долг по алиментам, чтобы не остаться без авто

В дело вмешались судебные приставы Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В дело вмешались судебные приставы Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Петербуржец оплатил алиментный долг в 200 тысяч несовершеннолетнему ребенку. Исполнение долговых обязательств ускорил арест иномарки.

Мужчина 47-лет был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, но требование суда он игнорировал.

Как сообщили ГУФССП России по Петербургу, в итоге было возбуждено исполнительное производство и произведен расчет задолженности, которая составила более 200 тыс. рублей. Должнику ограничили выезд заграницу и запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Самой действенной мерой оказалась эвакуация авто должника на штрафстоянку. Средства сразу нашлись, мужчина полностью погасил долг, включая 15 тыс. рублей исполнительского сбора, начисленного за неисполнение требований в срок.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец перед угрозой запрета выезда за границу выплатил 800 тыс. рублей по алиментам.