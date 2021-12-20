Петербуржец перед угрозой запрета выезда за границу выплатил 800 тыс. рублей по алиментам

Состоятельный горожанин погасил долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном только после того, как его остановили на границе. Об этом сообщает служба приставов ГУ ФССП России по Петербургу.

Судебные приставы Московского района города взыскали с петербуржца 1982 года рождения крупную сумму в размере 775 тыс. рублей в качестве алиментов. По решению суда должник должен был перечислять ¼ части всех своих доходов своему ребенку, однако мужчина уклонялся от уплаты. Неплательщика остановили на границе, и эта мера возымела действие. Дело в том, что гражданин по роду своей деятельности часто совершал поездки за рубеж и запрет покидать страну мог лишить его заработка.

В Московском РОСП ГУФССП России по Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении неплательщика. В результате мужчина выплатил задолженность в полном объеме, таким образом, выезд за границу обошелся петербуржцу почти 800 тыс. рублей.

В настоящее время выехать за пределы РФ не могут 4556 граждан, которые также являются — должниками по алиментам. Всего за 11 месяцев этого года в отношении должников, которым вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России, приставы взыскали около 23 млн рублей.

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