В Сосново горел словно бумажный дом под сто «квадратов»

С возгоранием в Сосново спасателям не так-то просто справиться. Фото: pixabay

С возгоранием в Сосново спасателям не так-то просто справиться. Фото: pixabay

В поселке Приозерского района Ленинградской области произошел крупный пожар в жилом доме.

Об этом сообщает ГУ МЧС по 47-ому региону 28 декабря, во вторник.

До сих пор спасатели досушивают частный дом на Пушкинской улице. Несмотря на то, что вокруг все запорошило снегом, пламя не унималось.

О том, что случился пожар, МЧСники узнали в 9:30, поступил сигнал о возгорании дома на улице Пушкинской в посёлке Сосново. Спасатели незамедлительно отправились на место случившегося. Прибыла 143 пожарная часть.

Площадь полыхающего дома 80 квадратных метров. В 9:50 возгорание локализовали, тушение продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась обстановка в подвале здания. На борьбу с огнем направили 30 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин. На месте происшествия спасатели установили, что горит обстановка на площади 5 квадратных метров.