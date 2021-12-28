Лысая петербургская кошка может стать оракулом Олимпиады и ЧМ по хоккею

Лысая петербургская кошка может стать оракулом Олимпиады и ЧМ по хоккею
Пифия может стать кошкой-оракулом. Фото: скриншот Instagram

Есть вероятность, что «жительница Петербурга» редкой породы станет Оракулом Олимпиады и Чемпионата мира по хоккею.

Об этом сообщили в студии телеканала Санкт-Петербург, куда пришел самый медийный кот уходящего года Ахилл со своей приятельницей двельфом Пифией. Кошка довольно редкая — у нее пушистые ушки и короткие лапки. Однако Пифия — брак, животное не слышит. При этом, как говорят специалисты, тонко чувствует. Предполагается, что она станет оракулом Олимпиады и Чемпионата мира по хоккею.

Прогноз Пифии дал понять, что нашей сборной на Олимпийских играх придется нелегко.

Не остался в стороне и Ахилл. Кот за 2021 год стал не только лидером медиарейтингов котиков, но и первым-котом терапевтом в России. У него даже есть сертификат. Дел у знаменитого петербургского пушистика невпроворот. Он выступает амбассадором движения защиты животных, а еще навещает детей в хосписах, даря им тепло и радость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15-летняя Камила Валиева выиграла золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге.

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