Петербуржцы раскупают продукты для новогоднего стола

Петербуржцы раскупают продукты для новогоднего стола
Петербуржцы в течение 6 дней активно закупали продукты к новогоднему столу. Фото: Pixabay

В Северной столице резко вырос спрос на традиционные для Нового года продукты.

Накануне главного зимнего праздника жители Петербурга заказали на 168% больше продуктов питания. Самый ажиотаж начался с 20 по 26 декабря. Более всего горожан привлекают самые популярные «новогодние продукты»: тарталетки, икра, майонез и растительное масло, пишет пресс-служба Wildberries.

Так, спрос на различные консервы вырос на 700%, а на майонезы – на 375%. Маринады стали покупать на 400% больше, а приправы и специи — на 168%.

Кроме того, многие петербуржцы отправились в магазин за подарочными наборами. Спрос на эти товары вырос на 299%.

Почти на 500% чаще горожане стали заказывать онлайн. Как горячие пирожки стали расходиться наборы для приготовления глинтвейна. Спрос на растворимый кофе вырос почти на 200%, а на чай – на 119%. Пироги и пирожные стали брать больше на 163%.

А вот продажи фигурного шоколада выросли на 268%.

Специалисты отмечают, что желание заказать продукты доставкой обусловлены активным развитием интернет-торговли, а также с пробками и снегопадами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минсельхоз рассказал, на какие продукты цены вырастут больше всего в следующем году.

новости СПб Новый год продукты спрос на продукты


 

Новости партнеров
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Машины
Машины "вмерзают" в трассу М11 из-за огромной пробки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы раскупают продукты для новогоднего стола
Петербургский Автобус № 101А станет альтернативой маршрутке К-405 летом 2022 года
В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки в 2022 году
FinExpertiza: в 2021 году по вложениям выигрывает биткоин и новостройки
Пробки еще дадут жару: в Петербурге днем 8-балльные заторы
В Ставропольском крае вооруженный врач ворвался в больницу разбираться с женой
С 2022 года незаконно трудящихся мигрантов могут отстранить от работы в России
Депутату Ленобласти могут дать срок за мошенничество при приватизации ...