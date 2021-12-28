Петербуржцы раскупают продукты для новогоднего стола

В Северной столице резко вырос спрос на традиционные для Нового года продукты.

Накануне главного зимнего праздника жители Петербурга заказали на 168% больше продуктов питания. Самый ажиотаж начался с 20 по 26 декабря. Более всего горожан привлекают самые популярные «новогодние продукты»: тарталетки, икра, майонез и растительное масло, пишет пресс-служба Wildberries.

Так, спрос на различные консервы вырос на 700%, а на майонезы – на 375%. Маринады стали покупать на 400% больше, а приправы и специи — на 168%.

Кроме того, многие петербуржцы отправились в магазин за подарочными наборами. Спрос на эти товары вырос на 299%.

Почти на 500% чаще горожане стали заказывать онлайн. Как горячие пирожки стали расходиться наборы для приготовления глинтвейна. Спрос на растворимый кофе вырос почти на 200%, а на чай – на 119%. Пироги и пирожные стали брать больше на 163%.

А вот продажи фигурного шоколада выросли на 268%.

Специалисты отмечают, что желание заказать продукты доставкой обусловлены активным развитием интернет-торговли, а также с пробками и снегопадами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минсельхоз рассказал, на какие продукты цены вырастут больше всего в следующем году.