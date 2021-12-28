Искали с собаками: бабушка потеряла внука в парке Лесотехнической академии

Искали с собаками: бабушка потеряла внука в парке Лесотехнической академии
Мальчика отдали законным представителям. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

8-летнего мальчика нашли у своего дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 28 декабря в Выборгском районе полиция искала потерявшегося мальчика. В настоящий момент его жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Так, сегодня, во вторник, в полицию обратилась 65-летняя женщина. Она не могла самостоятельно отыскать своего 8-летнего внука. Вместе с ним они прогуливались в парке Лесотехнической академии.

Правоохранители тут же начали искать пропавшего ребенка. Пришлось даже привлечь кинологов с собаками.

Однако оперативники обнаружили мальчика около дома по месту проживания. Несовершеннолетнего уже отдали родителям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за скользкой дороги двухлетний малыш в ДТП на ЗСД ушиб губу и получил сотрясение.

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