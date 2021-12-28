Петербург тонет в пробках: магистрали в 10-балльных заторах

Во вторник вечером, 28 декабря, в Северной столице колоссальные пробки. Кроме того, перекрыта Гороховая улица, а Невский проспект стоит как вкопанный.

Согласно сервису «Яндекс пробки», в городе в 18:30 10-балльные заторы.

Водители встали и в центре и на юге города, однако в северной и восточной части столицы дороги гораздо свободнее.

Так, стоит Садовая улица, Васильевский остров также уплотнен до предела, проблемы и на Петроградской стороне, но их так заметно меньше.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» пользователь заявил, что перекрыта Гороховая, Малая и Большая Морские улицы, а также набережная Мойки.

Длинная пробка, которая ранее была на ЗСД, кажется, немного рассосалась. Теперь она немного передвинулась к КАДу.

При этом в 5-километровом заторе встали улица Салова и Благодатная улица, затор тянется от Софийской улицы до Кубинской улицы. На юге КАД все также плотно, причем в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист рассказал, при каких условиях цена на бензин «пробьет сумму 100 рублей за литр».