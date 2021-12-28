Диетолог рассказала, какие десерты выбрать для новогоднего стола

Диетолог рассказала, какие десерты выбрать для новогоднего стола
Фрукты хорошо подойдут для новогоднего стола. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что лучшими десертами на новогоднем столе станут фрукты, замороженные ягоды, горький шоколад и угощения, приготовленные самостоятельно.

«Если в составе будет фруктоза из фруктов — это будет хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград», — приводит ее слова «Народные новости».

Диетолог посоветовала поменьше добавлять сахара в блюда собственного приготовления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Римма Мойсенко объяснила, что в некоторых случаях фрукты могут быть вредны для организма и привести к тяжелым последствиям вплоть до сахарного диабета.

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