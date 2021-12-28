Путин заявил, что «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм

Путин заявил, что &#171;Спутник V&#187; нейтрализует омикрон-штамм
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин со ссылкой на данные исследования института имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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