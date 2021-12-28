Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра в среду

Жителей Ленобласти предупредили об усилении ветра в среду
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

Жителей Ленобласти предупредили об ухудшении об ухудшении погодных условиях.

В ближайшие сутки ожидается небольшой снег и усиление ветра. В среду, 28 ноября, в 47-м регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня на северо-западе ожидается небольшой снег.

Ветер в этот день будет южного 6-11 метров в секунду. На побережье Финского залива порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -7…-15 градусов, на востоке будет от -11 до -19 градусов. Днем ожидается до -6…-11 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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