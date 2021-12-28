В Польше рассказали, когда запустят конкурента «Северного потока — 2»

В Польше рассказали, когда запустят конкурента «Северного потока &#8212; 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Уполномоченный правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский рассказал, что газопровод Baltic Pipe запустят за три месяца до конца следующего года.

Он добавил, что газопровод связывает Польшу с месторождениями газа в Норвегии и позволяет прокачивать до 10 млрд кубометров в год, сообщает издание Do Rzeczy. В Польше Baltic Pipe он считается основным конкурентом «Северного потока — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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