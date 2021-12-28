Как многодетным семьям получить 450 тысяч через госуслуги

Как многодетным семьям получить 450 тысяч через госуслуги
этой услугой воспользовались уже 250 тысяч семей по всей стране. Фото: pixabay.com

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что многодетные семьи в России смогут оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры через портал госуслуг.

«Правительство продолжает поддерживать многодетные семьи. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, этой услугой воспользовались уже 250 тысяч семей по всей стране. Ипотечная помощь в размере 450 тысяч рублей может быть оказана семьям, в которых родился или усыновлён третий или последующий ребёнок в период с 1 января 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бизнесмены в лице президента «Опора России» Александра Калинина обратились к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. Предприниматели хотят, чтобы программа детского туристического кешбэка была продлена.

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Как многодетным семьям получить 450 тысяч через госуслуги
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