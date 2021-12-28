Взрыв в украинской больнице унес жизни двух человек

Подробной информации о погибших пока нет. Фото: pixabay.com

Подробной информации о погибших пока нет. Фото: pixabay.com

В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины произошел взрыв.

В результате происшествия погибли два человека.

На место происшествия прибыли спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи, а также представители регионального департамента здравоохранения, сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после возгорания на Московском проспекте нашли пожарного, провалившегося в проем. Спасателя отправили в лечебное учреждение.