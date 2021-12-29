КРОС: Петербург нервирует пандемия, а Крым беспокоится о погодных аномалиях

Эксперты выделили самые тревожные регионы России, среди которых оказались Санкт-Петербург и Москва.

По данным исследования специалистов были выделены несколько групп регионов: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. Обе столицы России оказались нестабильны и попали в группу «встревоженных» регионов по ряду причин, среди которых особенно ярко выделилась пандемия коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического департамента Компании развития общественных связей на которое ссылается РБК.

В числе первых по уровню, образно говоря «нервозности» помимо Москвы и Санкт-Петербурга оказались Вологодская область, Пермский край, беспокоящейся о росте жестких преступлений, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край, которые тревожатся об участившихся погодных аномалиях.

К регионам, которые оказались более восприимчивыми к трудностям жизни и попали в группу «уравновешенные», отнесли Курскую область, Калининградскую область, Калужскую область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую область, Тульскую область, ЯНАО, Тверскую область и Иркутскую область.

Самыми невозмутимыми уголками России оказались Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению исследователей, коронавирусная инфекция может повлечь за собой психические расстройства.