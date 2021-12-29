Россияне могут получить до 6 тысяч дополнительных выплат, если вовремя подадут заявление

Россияне могут получить до 6 тысяч выплат, если вовремя подадут заявление. Фото: Pixabay

Россияне могут получить до 6 тысяч выплат, если вовремя подадут заявление. Фото: Pixabay

От государства жители России могут рассчитывать на дополнительные суммы в размере 4 300 рублей, но только в случае, если успеть подать заявление до 31 декабря.

Размер выплаты может варьироваться от 2 до 6 тысяч, она предоставляется Пенсионным фондом пожилым россиянам, у которых есть несовершеннолетние дети. Об этом сообщает АБН.

Подать заявление на получение денежных средств лучше до конца 2021 года. Осталось буквально 3 дня, но специалисты все равно рекомендуют сделать это до наступления праздников. В таком случае первую выплату можно будет получить уже в январе.

Денежные средства полагаются, если родитель пенсионного возраста воспитывает и содержит детей, не достигших совершеннолетия или обучающихся на очной форме в университете, что необходимо подтвердить соответствующим документом. Назначается выплата только в заявительном порядке.

Выплаты можно получить не более чем за троих детей. Размер доплаты составляет сейчас 2 014 рублей, но с нового года цифра станет выше, а именно 2 134 рубля. В соответствии с этим, в случае если детей трое или больше, можно будет получить свыше 6 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что малообеспеченные семьи, которые имеют только временную регистрацию, а также те, кто и вовсе не имеют определенного места жительства, получат дополнительные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.