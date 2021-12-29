Калининский район Петербурга 29 декабря утром остался практически без уборочной техники

На утро 29 декабря уборочная техника сфокусировалась на уборке центра Петербурга и в Пушкинском районе.

Уборкой на дорог в Северной столице сегодня занимается большое количество самосвалов и МСК, которые находятся преимущественно в центре города, также встречается плужное щеточное оборудование и плужное зеточное оборудование, распределители твердых реагентов, местами встречаются погрузчики. Также на мониторинг-карте комитета по благоустройству замечены зоны ручного труда в Петроградском районе.

По береговой линии в Петродворцовом районе работают распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием. Механическо-подметальные уборные машины действуют на территории Петроградского острова. Недалеко от Сестрорецка можно заметить плужное зеточное оборудование.

Плужное щеточное оборудование сегодня утром на карте встречается крайне редко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Повелий заявил, что горожан было бы хорошо еще «немножко потерпеть» и снег в городе уберут.