В 9 утра Петербург относительно спокоен: пробки составляют всего 4 балла

В 9 утра Петербург относительно спокоен: пробки составляют всего 4 балла
В 9 утра Петербург относительно спокоен: пробки составляют всего 4 балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

В среду, 29 декабря, дороги Петербурга относительно свободны по сравнению с максимальными вечерними пробками, которые были замечены на днях. На 9 утра загруженность дорог достигает всего 4 баллов, что оценивается как средняя плотность.

Немного позже, в 10 часов, пробки возрастут до 5 баллов, а в 12 часов, по прогнозам «Яндекс.Пробки» дороги снова засветятся красным. Такое продлится до 14 часов, когда загруженность повысится до 8 баллов.

Движение затруднено на участках КАД, местами на Невском путепроводе, Коломяжском проспекте из-за аварии. Из-за ДТП встала Воздухоплавательная улица в сторону Лиговского проспекта, как обычно наблюдается медленное движение на набережной Обводного канала.

Сейчас все относительно спокойно. Большинство горожан уже уехало на работу, на улицах ведутся ремонтные работы, правда, повсеместно продолжают наблюдаться аварии из-за образовавшейся на дорогах гололедицы, которую уборочная техника оставила там, где лед создала природа. Мешают автомобилистам и заснеженные улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду утром уборочная техника сфокусировалась на уборке центра Петербурга и в Пушкинском районе.

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