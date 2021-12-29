Во Всеволожском районе пятиклассник выпал с общего балкона

Во Всеволожском районе пятиклассник выпал с общего балкона. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе пятиклассник выпал с общего балкона. Фото: Pixabay

Ученик пятого класса погиб в результате падения с общего балкона восьмого этажа во Всеволожском районе.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел во вторник, 28 декабря.

О падении одиннадцатилетнего мальчика сообщила его мама. В экстренные службы органы женщина обратилась в 14:25.

Пострадавший получил серьезные травмы. В крайне тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в больницу города Всеволожск. Мальчика спасти не удалось, около 15:35 пятиклассник скончался.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 декабря в Выборгском районе полиция искала потерявшегося 8-летнего мальчика. Бабушка не могла самостоятельно отыскать своего 8-летнего внука. Вместе с ним они прогуливались в парке Лесотехнической академии.