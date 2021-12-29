Жестокое убийство собаки на Вавиловых обернулось уголовным делом

Жестокое убийство собаки на Вавиловых обернулось уголовным делом
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

После гибели собаки в Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.

Напомним, 25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули овчарку. От полученных травм собака погибла, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

В отделение полиции доставили семейную пару, 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

Возбужденно уголовное дело по части 1 статье 245 (жестокое обращение с животными). Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства гибели собаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что очевидцы заметили, как неизвестные выкинули из окна 12-го этажа овчарку. Труп домашнего питомца нашли под окнами дома

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