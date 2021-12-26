Супруги из Петербурга выбросили из окна 12-го этажа свою овчарку

Супруги из Петербурга выбросили из окна 12-го этажа свою овчарку
Под окнами дома нашли труп овчарки. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах гибели собаки, которую выбросили из окна многоэтажки.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел накануне в 17 часов в доме №6/2 по улице Вавиловых. Очевидцы заметили, как неизвестные выкинули из окна 12-го этажа овчарку. Труп домашнего питомца нашли под окнами дома.

Позже в отдел полиции привезли супругов. Со слов соседей, семейная пара часто злоупотребляет алкоголем. Полицейские осмотрели квартиру мужчины и женщины — жилище было полностью захламлено, они жили в антисанитарных условиях.

Соседка сообщила изданию, что хозяйка овчарки рассказала ей, что собака просто спит. Кроме того, по словам пенсионерки, несколько лет назад из окна этой семьи якобы выпал маленький ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что младенец попал в больницу с сильнейшими ожогами в Ленобласти.

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