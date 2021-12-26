Младенец попал в больницу с сильнейшими ожогами в Ленобласти

Младенец попал в больницу с сильнейшими ожогами в Ленобласти
Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области младенца госпитализировали с сильными ожогами. Обстоятельства случившегося выясняются.

Утром в субботу, 25 декабря, в детскую больницу родители доставили из деревни Большое Куземкино мальчика, родившегося в марте 2021 года. Медики диагностировали у малыша термические ожоги туловища, правого плеча и обоих бедер.

Как сообщил 78.ru, ребенок находился в тяжелом состоянии, общая площадью поражения составила 15-20%. Со слов родителей, дома сын по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком.

Семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шестимесячного мальчика, которого обнаружили в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов в Петербурге с ожогами и отравлением, поместили в реанимацию. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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