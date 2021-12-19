Стало известно о состоянии госпитализированного с ожогами младенца

Шестимесячного мальчика, которого обнаружили в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов в Петербурге с ожогами и отравлением, поместили в реанимацию.

Врачи диагностировали у малыша трехдневные ожоги, сообщают «Невские новости».

У мальчика зафиксировали ожог 2-й степени задней поверхности шеи и спины, обезвоживание, предположительно отравление неизвестным психотропным веществом. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Вечером 17 декабря из квартиры, расположенной в из одном из домов по проспекту Энтузиастов в больницу с термическими ожогами был госпитализирован мальчик. Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отец мальчика находится в командировке в другом регионе. Он пообещал забрать сына по возвращению.

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