В Петербурге зафиксировано 1526 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1526 новых случаев коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1526 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 29 декабря.

В России за сутки зафиксировано 21 119 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7, 8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 932 летальных исхода. При этом 42 776 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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