Блогер Хованский встретит Новый год в СИЗО

Блогер Хованский встретит Новый год в СИЗО
Хованский на заседании 7 сентября. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Блогер Юрий Хованский встретит Новый год и Рождество в СИЗО.

Следствие просит смягчить меру после праздников, но с 8 января 2022 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов в Петербурге.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.

блогер сизо юрий хованский


 

Новости партнеров
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Машины
Машины "вмерзают" в трассу М11 из-за огромной пробки
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блогер Хованский встретит Новый год в СИЗО
SuperJob: в России больше всего новый год не любят одиночки
Суд в Петербурге получил письмо о «заминировании» перед заседанием по делу ...
MANGO OFFICE запустил сервис чат-ботов для бизнеса
Спустя 10 лет Шварценеггер официально развелся со своей женой
С 1 января на карте «Мир» будет ноль рублей: пенсионеров предупредили о ...
Плохие новости для пенсионеров: январская пенсия не оправдает ожиданий
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 59 человек