Блогер Хованский встретит Новый год в СИЗО

Блогер Юрий Хованский встретит Новый год и Рождество в СИЗО.

Следствие просит смягчить меру после праздников, но с 8 января 2022 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов в Петербурге.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.