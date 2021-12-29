В Ленобласти еще 326 человек заразились коронавирусом

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 326 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 100 889 случаев ковида. При этом выздоровели 84 300 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1526 случаев. На первом Москва — 1798 случаев. На третьем месте Московская область — 1342.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.