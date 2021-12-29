Стали известны главные страхи россиян в уходящем году

Россияне звали свои главные страхи в уходящем году.

Больше всего боялись введения цифровых кодов, чем самого коронавирус. Об этом рассказали аналитики агентства «Крос», сообщает «Коммерсантъ». Меньше опасений вызывает инфляция и рост уровня преступности.

Больше всего россияне боятся запрета на посещение общественных мест без QR-кодов и обязательной вакцинации. Об этом заявили жители 70 российских регионов.

Меньше всего о QR-кодах волнуются жители Дагестана, Ингушетии и Чукотки. Сильно переживают жители Москвы, Петербурга и Вологодской области.

В уходящем году они больше их больше всего беспокоил коронавирус и инфляция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские рестораторы выслали обращение к градоначальнику Северной столицы, попросив отложить введение QR-кодов для заведений сферы общественного питания. Напомним, QR-коды должны начать действовать со 2 января.