Стало известно, кому можно не ждать повышения пенсии с 1 января

Эта часть пенсионеров как раз и останется без прибавки к пенсии в следующем году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эта часть пенсионеров как раз и останется без прибавки к пенсии в следующем году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Названа категория пенсионеров в РФ, которым можно не рассчитывать увеличение пенсий с начала нового года. Для них государство не предусмотрело выплаты, сообщает PRIMPRESS.

В Счетной палате подсчитали, сколько именно работающих пенсионеров живет в России на данный момент. Выяснилось, что их более 8,6 млн человек, то есть примерно каждый пятый пенсионер из общего числа всех пожилых граждан РФ.

Эта часть пенсионеров как раз и останется без прибавки к пенсии в следующем году. Согласно действующему законодательству, предусмотрена индексация выплат и работающим пенсионерам, и не работающим по одинаковому коэффициенту. С 1 января следующего года он составит для страховых пенсий 5,9%.

Если неработающие пенсионеры получают свою прибавку сразу же, то работающим она начисляется лишь номинально. В действительности увидеть надбавку на счету пожилой гражданин может только через три месяца после увольнения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам юриста, пенсии работающих россиян не подвергаются индексации каждый год в отличие от страховых пенсий неработающих граждан. Однако работающие люди могут рассчитывать на перерасчет выплат за счет накопленного стажа и зарплаты за минувший год.