В петербургском ТРЦ «Европолис» в 2023 году откроется IKEA Сити

В петербургском ТРЦ «Европолис» в 2023 году откроется IKEA Сити
Магазины начинают постепенно возобновлять свою работу. Фото: Pixabay

Новый магазин IKEA Сити открыется в ТРК «Европолис» во второй половине 2023 года.

Он будет находиться на третьем этаже торгового центра, где раньше находился детский парк развлечений Angry Birds. Об этом рассказал управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Новая точка займет площадь около семи тысяч квадратных метров.

Переговоры Fort Group с IKEA длились год. Для Петербурга это будет первая торговая точка IKEA Сити.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазины IKEA начали принимать мебель на переработку в Петербурге. Покупатели, которые не смогут сами доставить мебель, смогут воспользоваться услугой ИКЕА по демонтажу и вывозу.

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