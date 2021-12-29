Финансист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в ближайшие месяцы

Финансист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в ближайшие месяцы
По отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергокризиса. Фото: Pixabay

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказала, что доллар начал укрепляться к остальным наиболее сильным валютам мира.

Он отметил, что по отношению к евро доллар подорожал с 1,19 до 1,13 на фоне общей слабости европейской валюты и энергокризиса.

“Так что факт остается фактом – сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро”, — приводит его слова агентство «Прайм».

По словам экспертов, лучшими вариантами для сбережений на ближайшие несколько месяцев являются доллар и евро, однако небольшую часть накоплений все же лучше держать в рублях, если в них внезапно возникнет необходимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самый худший сценарий предполагает падения курса рубля до 100 рублей за доллар. Это может привести чуть ли не к двукратному росту цен на услуги и товары во всех сферах, из-за чего они станут менее доступными для россиян.

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