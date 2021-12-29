В работе приложения Альфа-банка зафиксирован сбой

В России перестало работать приложение «Альфа банка».

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступало из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Отмечается, что 45% жаловались на проблемы в работе мобильного банкинга, еще столько же не могли войти в приложение. 10% рассказали о проблеме с работой онлайн-сервисов организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.