В Ленобласти ожидается мороз до минут 11 градусов

В среду, 29 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В ночное время суток местами выпадет снег, днем в большинстве районов пройдет снегопад. Ветер ожидается южный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -6…-11 градусов, ночью на востоке местами похолодает до -15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что быстрой и качественной уборке Петербурга от снега мешает нехватка дворников. Так глава жилищного комитета Олег Зотов оправдал заваленные снегом улицы.